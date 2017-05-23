Сегодня, 23 мая, во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.



Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.



Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.



В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.).



Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением. Достаточно включить фантазию, и вы тоже сможете поддержать эту замечательную традицию.



Симон Посев

В этот день отмечается память Симона Кананита (Зилота) — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.



День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Наши предки смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.



В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.



На Симона обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.



Именины:



Василий, Кирилл, Симон, Таисия