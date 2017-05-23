Ситуация в зоне боевых действий остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 59 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр АТО.
Самым "горячим" было Донецкое направление. Здесь ударили из РСЗО "Град". В район Опытного прилетело 15 реактивных снарядов. Неспокойно было в южном и восточном пригороде Авдеевки, где интенсивно обстреливали укрепления ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм.
На Приморском направлении били из ствольной артиллерии, под обстрел которой попал район Гнутово. Кроме того, почти три десятка 120-мм мин было выпущено по позициям вблизи Павлополя. Под огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления возле Широкино.
На Луганщине применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате боевых действий 4 украинских военных получили ранения.
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В зоне АТО ударили из ствольной артиллерии и «Градов», в рядах ВСУ - раненые
Ситуация в зоне боевых действий остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 59 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»