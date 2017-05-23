Украинизация ТВ. Парламент намерен ввести квоты на телеэфир

Украинский парламент сегодня готовится принять законопроект №5313 по увеличению квоты украинского языка на телевидении.



Если его примут, то украинский язык приоритетно будет звучать в течение дня и, что особенно, в прайм-тайм. В частности, проект предусматривает 75% украиноязычных квот для общенациональных каналов и 50% – для региональных. Они обязательны в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.



Для языков нацменьшинств, в том числе и русского, оставлено 25% в указанных промежутках и без квот с 22:00 до 7:00.



Одна из ключевых новаций законопроекта - украинская озвучка фильмов и сериалов. Это касается и русскоязычного продукта, снятого после 1 августа 1991 года. При этом любимые многими старые советские фильмы переводить не собираются. Их будут демонстрировать с украинскими субтитрами.

За невыполнение закона о квотах телеканалам грозят штрафы в размере 5% от лицензионного сбора. Если будут продолжаться нарушения, то может дойти до обращения в суд об аннулировании лицензии.