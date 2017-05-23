Окрестности Ясиноватой поздно вечером попали под артобстрел. В результате есть пострадавшие среди местного населения - сейчас известно о ранении одной жительницы.
«По предварительной информации, у женщины осколочные ранения, а также множественные переломы», — сообщили ДАН в местной администрации.
Пострадавшая была госпитализирована.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-05-2017, 09:06
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Во время обстрела в Ясиноватой пострадала мирная жительница
Окрестности Ясиноватой поздно вечером попали под артобстрел. В результате есть пострадавшие среди местного населения - сейчас известно о ранении одной жительницы.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»