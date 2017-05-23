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Рубрика: Новости Мариуполя
23-05-2017, 10:01
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В Мариуполе бесплатно проконсультируют супружеские пары с нарушением репродуктивной системы и бесплодием

26 мая с 8:00 до 15:00 на базе женской консультации городского Центра репродуктивного здоровья и лечения бесплодия (горбольница №2) состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба горсовета.

Мариупольцы смогут обратиться к ведущим специалистам: акушерам-гинекологам, репродуктологам, маммологам, эндокринологам, врачам кабинета патологии шейки матки, УЗ-диагностики, андрологам и дерматовенерологам.

Консультирование и первичное обследование проводится бесплатно.

Предварительная запись по телефонам: 51-15-61; 096-151-37-94; 095-303-30-40. Адрес проведения дня открытых дверей: ул. Троицкая, 46; ЦПМСП № 2, II этаж.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»