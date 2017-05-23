Дети, травмированные в результате боевых действий в зоне АТО, получат специальный статус

Правоохранители Донетчины посетили семьи и рассказали родителям о порядке представления необходимых документов для получения специального статуса ребенку, пострадавшему во время боевых действий. Полицеские побывали в Гранитном и Николаевке, где живут двое мальчиков, которые в 2015 году получили серьезные травмы и чудом остались живы, сообщили в пресс-службе полиции.



Так, отмечается, что право на специальный статус имеет ребенок, который: получил ранения, контузии, увечья; подвергся физическому, сексуальному, психологическому насилию; был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины; привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований; незаконно удерживался, в том числе в плену.



Для получения статуса, необходимо обратиться в орган опеки и попечительства по месту регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица, а также по месту жительства ребенка в освобожденном населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО. При этом за получением статуса могут обращаться родители, родственники ребенка или законные представители. Если ребенок старше 14 лет, он может обратиться в орган опеки и попечительства самостоятельно.



Перечень необходимых для подачи документов состоит из заявления и заверенных копий:



- свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность;



- документа, удостоверяющего личность заявителя;



- документа, подтверждающего полномочия законного представителя;



- справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица или документа, подтверждающего проживание в населенном пункте;



- заявления о совершении преступления в отношении ребенка, о привлечении ребенка к уголовному производству как потерпевшего или признании ребенка потерпевшим, зарегистрированного в правоохранительных органах;



- выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства и заключения эксперта по результатам судебной экспертизы о нанесенных ребенку травмах физического или психологического характера.



Орган опеки и попечительства в течение 30 календарных дней должен принять решение о предоставлении статуса или отказать в нем.