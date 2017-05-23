Украинцы получили доступ к «ВКонтакте» и другим запрещенным ресурсам

Компания "Яндекс" придумала, как обойти блокировку в Украине. Доступ к запрещенным сервисам открывает последняя версия браузера, передает Интерфакс.



Компания обновила на Android версию "Яндекс.браузер", который позволяет украинским пользователям, несмотря на запрет, использовать не только "Яндекс", но и "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Кинопоиск" и другие российские ресурсы, заблокированные на территории Украины.



"Мы делаем все возможное, чтобы у пользователей был доступ к "Яндексу" и другим сайтам", – прокомментировали в компании.



В "Яндексе" не рассекретили сколько пользователей уже скачало обновленный браузер на устройствах Android.



Украинцы в Twitter и Facebook тоже пишут, что могут спокойно использовать запрещенные сети. "В "Яндекс.браузер" на программном уровне внедрили VPN", – пишет интернет-пользователь в Twitter.



К тому же, ранее социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" разослали своим украинским пользователям инструкции, как получить доступ к сервисам. Соцсети предложили обходить блокировку и на компьютере, и на мобильном телефоне несколькими способами.



В Службе по вопросам информационной безопасности сообщили, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за пользование инструкцией по обходу блокировки российских сайтов, попавших под санкции.