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Рубрика: Новости Украины и мира
23-05-2017, 11:10
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Украинцы получили доступ к «ВКонтакте» и другим запрещенным ресурсам

Компания "Яндекс" придумала, как обойти блокировку в Украине. Доступ к запрещенным сервисам открывает последняя версия браузера, передает Интерфакс.

Компания обновила на Android версию "Яндекс.браузер", который позволяет украинским пользователям, несмотря на запрет, использовать не только "Яндекс", но и "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Кинопоиск" и другие российские ресурсы, заблокированные на территории Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы у пользователей был доступ к "Яндексу" и другим сайтам", – прокомментировали в компании.

В "Яндексе" не рассекретили сколько пользователей уже скачало обновленный браузер на устройствах Android.

Украинцы в Twitter и Facebook тоже пишут, что могут спокойно использовать запрещенные сети. "В "Яндекс.браузер" на программном уровне внедрили VPN", – пишет интернет-пользователь в Twitter.

К тому же, ранее социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" разослали своим украинским пользователям инструкции, как получить доступ к сервисам. Соцсети предложили обходить блокировку и на компьютере, и на мобильном телефоне несколькими способами.

В Службе по вопросам информационной безопасности сообщили, что пользователей и провайдеров не будут наказывать за пользование инструкцией по обходу блокировки российских сайтов, попавших под санкции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»