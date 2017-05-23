Завтра, 24 мая, на базе Мариупольского государственного университета пройдет «День карьеры», инициированный информационным центром Европейского союза.
Как отмечают организаторы, цель мероприятия - ознакомление и распространение информации о путях профессионального роста и карьерных возможностях для молодежи в европейском измерении.
В мероприятии примут участие как местные работодатели, так и представители европейских международных компаний и проектов.
Присутствующие на «Дне карьеры» смогут получить информацию и практические знания, которые понадобятся в профессиональной деятельности, узнать об имеющихся вакансиях европейских и украинских компаний, работающих в Украине, возможности обучения и стажировки за рубежом, а также получить консультации от представителей коммерческих компаний и неправительственных организаций.
Мероприятие начнется в 10:00 по адресу пр. Строителей, 129.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мариупольцев приглашают на «День карьеры ЕС»
Мариупольцев приглашают на «День карьеры ЕС»
Завтра, 24 мая, на базе Мариупольского государственного университета пройдет «День карьеры», инициированный информационным центром Европейского союза.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе бесплатно проконсультируют супружеские пары с нарушением репродуктивной системы и бесплодием
26 мая в горбольнице №2 состоится день открытых дверей
Мариупольцы стоя аплодировали #соТворению
Интеллектуальная экодрама #соТворение заставила плакать мариупольских зрителей
Редакция «Мариупольских новостей»