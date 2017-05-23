Местная инициатива в Мариуполе: сколько голосов привлекут внимание властей

На Координационном совете рассматривали вопрос представления местной инициативы. Во время обсуждения возникли споры о порядке собрание подписей и их количества для вынесения местной инициативы, сообщили в мэрии.



В частности, комиссия по вопросам развития ЖКХ, контроля за коммунальной собственностью и приватизации предложила, чтобы в состав инициативной группы для многоэтажек входили 5 человек и установить количество необходимых подписей - 300, а в частных домовладениях - 3 члена инициативной группы и 150 подписей. Этот механизм поможет привлечь средства для ремонтов и реконструкций домов.



С несколько иным предложением выступил председатель постоянной комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения, экологии Максим Бородин. «Целесообразнее установить три человека инициативной группы и 150 подписей для всех», - считает он.



В свою очередь мэр Вадим Бойченко и большинство депутатов поддержали первое предложение. «Наша цель - сделать механизм работающим и доступным для людей, а не превращать его в спекулятивный инструмент», - отметил секретарь горсовета Степан Махсма.



Таким образом, окончательный вариант проекта решения о местных инициативах в Мариуполе в новой редакции примут на пленарном заседании, которое состоится уже завтра.