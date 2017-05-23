До 75% украинского: Рада утвердила языковые квоты на телевидении

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5313 о языковых квотах и телевидении. "За" проголосовали 269 народных депутатов.



Речь идет об обязательном вещании на украинском языке 75% времени в течение недели и промежутков времени 7:00-18:00 и 18:00-22:00 на общегосударственных телеканалах. На местных каналах квота составляет 60% (в первом чтении речь шла о половине времени).



Если телекомпания вещает в нескольких областях, она приравнивается к общегосударственной.



Прописаны и условия работы телекомпаний, которые вещают на “языках коренных народов Украины”. Суммарный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов должно составлять 75% эфира, причем как минимум 30% должны быть на государственном языке. Уточняют, что речь идет, кроме прочего, об информационно-аналитических и развлекательных передачах.



Фильмы и передачи, созданные до 1 августа 1991 года, можно не переводить, но субтитры на государственном языке обязательны. Однако если фильм времен СССР создавали в оригинале не на русском, его надо озвучить или дублировать на украинском.



Передачи в эфире телеканала считаются украинскими, если ведущие говорили на государственном языке - так что гости могут говорить на любом языке, но субтитры в этом случае обязательны.



В фильмах допускается 10% общей продолжительности всех реплик на иностранном языке, но с субтитрами.



Согласно законопроекту, в передаче, фильме, выполненном на государственном языке, допускается использование других языков без дублирования и озвучивания в таких случаях:



- в репортажах с места события, кроме языка репортеров;

- в выступлениях, интервью, комментариях, пояснениях, вопросах гостей передачи и в отдельных репликах ведущих “в объеме, обусловленном творческим замыслом передачи";

- в песнях, которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма, которые используются только как звуковое сопровождение;

- в музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение;

- в любых произведениях, выступлениях, исполнении и др. языках коренных народов Украины.



Данный закон не касается иностранных телекомпаний, или таких, которые согласно лицензии вещают для иностранцев; если телекомпания ведет научно-просветительские передачи на одном или нескольких языках Евросоюза; телекомпании, которые транслируют передачи по изучению иностранных языков.



Законопроект вступает в силу через 4 месяца после публикации в официальном издании. Однако в течение первого года действия закона все программы и передачи, их части, полностью или частично созданные или профинансированные телекомпанией, будут засчитываться в квоту государственного языка. Таким образом хотят поддержать программы национального производителя.



За нарушение языковых квот телекомпании грозит штраф - 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание.