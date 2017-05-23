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Рубрика: Новости Донбасса
23-05-2017, 13:47
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В Донецкой области заработала автоматизированная система мониторинга экологии

Сегодня, 23 мая, на территории фильтровальной станции КП «Краматорский водоканал» состоялся запуск первого этапа "Автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области".

Здесь расположена серверная, которая обрабатывает данные, поступающие со стационарных постов, установленных в Мариуполе, Бахмуте, Курахово, Николаевке и в самом Краматорске.

В настоящее время можно проследить содержание в воздухе пыли (РМ10 и РМ2,5). Результаты мониторинга можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте Донецкой ОГА.

Запуск второго этапа автоматизированной системы позволит мониторить выбросы оксида углерода, диоксида серы и озона. Его планируют внедрить в августе этого года.

На Донетчине также будут работать три мобильные лаборатории.

"Стоимость первого этапа системы мониторинга составила 18 млн грн, второй - обойдется в 23 млн грн. Также намечены мероприятия по контролю лесных ресурсов, почв и подземных вод, пока проекты разрабатываются. Мы используем исключительно экологические деньги, которые и должны идти на улучшение экологии в регионе", - отметил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»