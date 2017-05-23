Сегодня, 23 мая, на территории фильтровальной станции КП «Краматорский водоканал» состоялся запуск первого этапа "Автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области".
Здесь расположена серверная, которая обрабатывает данные, поступающие со стационарных постов, установленных в Мариуполе, Бахмуте, Курахово, Николаевке и в самом Краматорске.
В настоящее время можно проследить содержание в воздухе пыли (РМ10 и РМ2,5). Результаты мониторинга можно будет увидеть в режиме реального времени на сайте Донецкой ОГА.
Запуск второго этапа автоматизированной системы позволит мониторить выбросы оксида углерода, диоксида серы и озона. Его планируют внедрить в августе этого года.
На Донетчине также будут работать три мобильные лаборатории.
"Стоимость первого этапа системы мониторинга составила 18 млн грн, второй - обойдется в 23 млн грн. Также намечены мероприятия по контролю лесных ресурсов, почв и подземных вод, пока проекты разрабатываются. Мы используем исключительно экологические деньги, которые и должны идти на улучшение экологии в регионе", - отметил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
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В Донецкой области заработала автоматизированная система мониторинга экологии
Сегодня, 23 мая, на территории фильтровальной станции КП «Краматорский водоканал» состоялся запуск первого этапа "Автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»