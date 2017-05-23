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Рубрика: Новости Мариуполя
23-05-2017, 14:22
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В Мариуполе проблемы с песочницами в детсадах

В Мариуполе наблюдается проблема с завозом песка в дошкольные учреждения. Чтобы наполнить детсадовские песочницы, необходимо 642 кубометра песка. Об этом городской голова Вадим Бойченко узнал от руководства управления образования на вчерашнем заседании Координационного совета.

Представитель Департамента образования сообщил, что этот вопрос находится в работе, подсчитана необходимая сумма для наполнения песочниц - это более 500 000 грн. Как только деньги будут выделены, песок появится в детских садах.

Мэр поинтересовался, как в управлении образования планировали решать эту ситуацию ранее. Но ответить ему на этот вопрос не смогли. 


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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