Сегодня на личном приеме у городского головы Вадима Бойченко была озвучена транспортная проблема жителей Приморского района. В частности, людей волнует троллейбусное сообщение маршрута «4-А», который сейчас курсирует только в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии.
Жители района просят, чтобы муниципальный транспорт ходил чаще, хотя бы в летний период, чтобы мариупольцы смогли насладиться отдыхом у моря.
Вадим Бойченко дал поручение Департаменту транспорта и связи найти внутренние резервы и увеличить в летний период количество троллейбусов, курсирующих по маршруту «4-А», с учетом того, что автопарк Мариуполя в этом году пополнится еще на 9 троллейбусов.
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В Мариуполе на летний период увеличат количество троллейбусов по маршруту «4-А»
Сегодня на личном приеме у городского головы Вадима Бойченко была озвучена транспортная проблема жителей Приморского района. В частности, людей волнует троллейбусное сообщение маршрута «4-А», который сейчас курсирует только в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»