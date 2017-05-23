Порошенко об украинизации телеэфира: ТВ-индустрия не хотела, но теперь всё решит закон

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие закона о 75% квоте вещания на украинском языке на общегосударственных телеканалах, и пообещал, что подпишет документ.



"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. В некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что же, все урегулирует закон", - написал Порошенко в Facebook.



Также он отметил, что в этом законе учли опыт введения языковых квот на радио. А именно, гарантировали права неукраиноязычных - на уровне областных и местных каналов с русским и другими языками зафиксировано 40% эфира.



"Итак, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: Все поняли, что закон подпишу?", - заявил президент.