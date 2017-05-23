Украинский язык на ТВ: основные изменения и переходный период

Закон об украиноязычных квотах на телевидении в Украине приняла сегодня Верховная Рада. Документ вступит в силу через 4 месяца после публикации в официальном издании, до этого его подпишут спикер ВР и президент Украины.



При этом телеканалам дали определенный срок для перехода на украинский язык - он составляет 1 год, после вступления закона в силу. Об этом сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.



«Закон после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский», – сказала она.



Что же изменится на ТВ? В украинизации телеэфира можно выделить несколько основных пунктов, пишет Страна.



1. Украинского языка станет больше



Согласно документу, общенациональные телеканалы должны будут транслировать 75% украиноязычного контента в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных каналов предусмотрено 60% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.



Еще важный момент: передачи и фильмы считаются украиноязычными только в том случае, если в них звучит "исключительно" украинский язык. То есть, если во время ток-шоу или же прямого эфира новостного канала вдруг начнет говорить русскоязычный зритель (например, в прямом включении), то передача автоматически выпадает из 75% квоты. Послабление этой нормы об "исключительности" сделано только:



- для репортажей с мест событий (кроме языка и реплик репортеров);



- в выступлениях, интервью, комментариях, объяснениях, вопросах и т.д. лиц, участвующих в передаче (кроме ведущих и дикторов передачи);



- в музыкальных произведениях с текстом (песнях), которые являются частью передачи немузыкального жанра или фильма и использованные в ней лишь как звуковое сопровождение;



- в музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение;



- в любых произведениях, выступлениях, исполнениях и т.д. на языках коренных народов Украины.



Что касается последнего пункта, в законе вообще отсутствует трактование, что такое "коренные народы". В остальном законодательстве, регулирующем работу СМИ, фигурирует совсем другой термин - "языки национальных меньшинств".



2. Фильмы и сериалы озвучат по-украински



Одна из ключевых новаций законопроекта - украинская озвучка фильмов и сериалов. В законопроекте четко говорится, что озвучивать на украинский или сопровождать субтитрами нужно все фильмы, снятые после 1 августа 1991 года. Старые советские картины переводить не собираются, а будут демонстрировать с украинскими субтитрами.



Для реализации художественного и творческого замысла в фильмах (кроме детских и анимационных) допускается использование других языков в объеме не более 10% общей продолжительности всех реплик участников фильма, при этом все иноязычные высказывания должны быть с субтитрами на украинском языке.



3. Квоты будут исчислять по неделям



При рассмотрении законопроекта ряд депутатов настаивали на поправках, которые предусматривали, чтобы квота исчислялась посуточно, а не понедельно. В качестве аргумента нардепы приводили то, что телеканалы смогут выполнять квоту по будням, а в выходные, например, или в праздничные дни, делать полностью русскоязычный эфир.



Однако, на такие аргументы глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что законопроект стал результатом компромисса разных фракций и с суточным квотированием законопроект может быть провален вообще. Она предложила депутатам проголосовать за эти поправки - но они не набрали достаточного количества голосов.



4. Нарушителям грозят штрафы



За невыполнение языковых квот телерадиокомпаниям грозит штраф в сумме 5% от суммы лицензионного сбора. Когда за аналогичное нарушение штрафовали радиостанции, то в зависимости от региона вещания и покрытия, суммы стартовали от нескольких тысяч гривен и доходили до сотен тысяч гривен.



Если будут продолжаться нарушения, то может дойти до обращения в суд об аннулировании лицензии.