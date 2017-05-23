Летний фестиваль в Мариуполе будет не только музыкальным, но и спортивным

На грандиозном музыкальном фестивале, который пройдет на Песчаном пляже Мариуполя, можно будет посоревноваться в пляжных видах спорта и получить не только массу впечатлений, но и призы. Об этом рассказал исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец.

По его словам, жители и гости города смогут попробовать свои силы в пляжном волейболе и футболе. Состязания состоятся 8-9 июля, с 9:00 до 16:00 на спортивных площадках «MRPL City 2017». Заявку на участие от лиц, достигших 18-ти лет, уже принимают на сайте фестиваля.



«Если во время регистрации наберется больше 8 команд каждого вида спорта, то в течение июня мы проведем отборочные туры в Мариуполе, чтобы у каждой из них был шанс стать чемпионом фестиваля», - отметил Владимир Бригинец