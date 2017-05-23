Безопасность детей Мариуполя: в 6 учебных заведениях установили видеонаблюдение, более 100 - оснащены «тревожными кнопками»

В Мариуполе продолжают реализовывать программы «Безопасная школа» и «Безопасное детство». Как рассказал заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, согласно программам, выполняется установка тревожных кнопок и систем видеонаблюдения в школах и детских садах Мариуполя.



Так, уже 100 учебных заведений города оснащены тревожными кнопками и 6 - системами видеонаблюдения.



«С камер видео выводится на экран директору школы, фиксируется на техническом носителе и передается в единый аналитический центр полиции Донецкой области», - отметил Хотнянский.



Также видео в режиме онлайн транслируется в свободном доступе на сайте компании, которая устанавливала оборудование и обеспечивает его обслуживание. Представитель интернет-провайдера подчеркнул, что до конца года такие системы будут установлены в 32 учебных заведениях.



Было отмечено, что видеонаблюдение и тревожная кнопка позволяют максимально защитить детей. Персонал школ прошел инструктаж и знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.