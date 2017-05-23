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Рубрика: Новости Донбасса
23-05-2017, 17:43
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На Донетчине сегодня во время ВНО умер директор школы

С 23 мая выпускники всех общеобразовательных школ Украины начали первый этап ВНО. Первым предметом, который сдают абитуриенты, стал украинский язык и литература. Правоохранители обеспечивают охрану общественной безопасности во время тестирования, а также следят за целостностью и сохранностью бюллетеней.

В Краматорске сегодня во время ВНО произошло ЧП. Около 13:30 директору школы № 31 стало плохо. Мужчина упал на пол и потерял сознание. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Правоохранители установили, что мужчина имел определенные проблемы со здоровьем и в 2012 году перенес инфаркт.

Сейчас причины смерти выясняются. Правоохранители проводят проверку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»