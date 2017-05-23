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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
23-05-2017, 17:56
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[Фото]

По окраинам Авдеевки нанесли удар из «Градов», есть раненые мирные жители

Сегодня под обстрел «Градов» попала ??старая части Авдеевки. Как сообщили в полиции, предварительно известно о разрушении дома 96 по улице Колосова, также поврежден и соседний - 94-й дом. Зафиксированы повреждения еще 3 частных домов по ул. Леваневского и Лермонтова.

Также есть раненые среди местного населения. Мужчина, который находился дома по ул. Лермонтова, 45 получил осколочное ранение головы. Он госпитализирован.

Сейчас обстрел продолжается. Несмотря на это, полицейские работают на месте, оказывают необходимую помощь, документируют последствия артудара.

Будет принято решение об организации патрулирования с целью недопущения мародерства в поврежденных помещениях, своевременной помощи тем, кто в ней нуждается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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