«Укрзализныця» снова оставила мариупольских металлургов без сырья

Запасы сырья на мариупольских металлургических комбинатах Группы Метинвест снизились до критического уровня из-за сокращения в 2,5 раза пропускной способности железнодорожного перегона Камыш-Заря – Волноваха. Как сообщил на своем Facebook генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, остатков сырья предприятию хватит на сутки.



Ранее руководство «Укрзализныци» сообщило, что по Камыш-Заре за сутки пропустят только 7 грузовых составов при 18 нормативных. По словам Юрия Зинченко, причина сбоя – отсутствие у железнодорожников тщательно спланированного графика ремонтных работ.



«Укрзализныця в очередной раз пытается доказать нам, металлургам Мариуполя, что клиентоориентированность – это не их конек, они по-прежнему на бронепоезде, но который уже не мчится вперед, а еле ползет, но при этом имеет великолепную звукоизоляцию! Настолько хорошую, что наши призывы хоть как-то при планировании ремонтов пути учитывать потребности меткомбинатов, которые имеют непрерывный цикл производства, остаются вне периметра внимания руководства Укрзализныци!», – пишет Юрий Зинченко.



Топ-менеджер предположил, что срыв поставок сырья со стороны железной дороги снова может привести к вынужденной остановке доменной печи.



«Вопрос Правлению УЗ – нам второй раз за месяц останавливать доменную печь из-за того, что УЗ не может нормально спланировать график работ? Очень надеюсь, что все-таки сегодня нам не сорвут доставку сырья, и мы не остановимся второй раз за этот месяц. И большая просьба к УЗ – уведомлять нас о плановом снижении пропуска в отдельных сутках минимум за 10 дней до начала ремонтных работ, практика работы «с колес» является недопустимой для меткомбинатов!», – резюмировал руководитель.

Напомним, ранее гендиректор ММК им. Ильича уже сообщал о вынужденном снижении производства из-за проблем с доставкой сырья через железнодорожный перегон Камыш-Заря – Волноваха. Топ-менеджер заявил, что помимо нехватки тепловозов для перевозки железорудного сырья и кокса через Камыш-Зарю, «Укрзализныця» не может довезти грузы и в Бердянск, откуда организована альтернативная доставка сырья в Мариупольский морской торговый порт. В результате ММК им. Ильича на сутки остановил одну доменную печь. Юрий Зинченко также отметил, что предприятие теряет на каждом недополученном маршруте $0,4 млн. валютной выручки в сутки.