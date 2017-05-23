Прокуратура сообщила о подозрении действующему гендиректору Мариупольского судоремонтного завода

Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №1 расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения) в отношении руководства ООО «СРЗ».



Как сообщили в прокуратуре, во время следствия установлено, что в конце 2016 года Главным управлением Гоструда в Донецкой области проведена проверка на ООО «СРЗ», во время которой выявлено 483 нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, из которых 318 создают угрозу жизни людей.



По результатам проверки управление обратилось с иском в Донецкий окружной административный суд о запрете ведения работ на части оборудования указанного предприятия. Суд указанный иск удовлетворил.



"Однако генеральный директор общества, являясь должностным лицом, достоверно зная о наличии постановления суда, умышленно не выполнил вышеуказанное решение и не принял никаких мер, направленных на его выполнение", - отметили в прокуратуре.



Так, в результате невыполнения решения суда в части запрета эксплуатации грузоподъемных кранов ООО «СРЗ», на территории предприятия в декабре 2016 года произошел несчастный случай со смертельным исходом.



Во вторник, 23 мая, представителями Мариупольской местной прокуратуры № 1 руководителю предприятия вручено подозрение в совершении указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.