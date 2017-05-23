В Мариуполе произошло ДТП напротив дома 194 по улице Гагарина: 46-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» совершил наезд на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в полиции.
По предварительным данным, ребенок внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода, в результате чего и оказался под колесами авто. Девочка получиа телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией ст. 286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
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- ДТП в Мариуполе: под колеса иномарки попал 11-летний ребенок
Рубрика: Происшествия
23-05-2017, 18:51
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ДТП в Мариуполе: под колеса иномарки попал 11-летний ребенок
В Мариуполе произошло ДТП напротив дома 194 по улице Гагарина: 46-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» совершил наезд на 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»