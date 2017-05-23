Роста инфляции после повышения пенсий не будет…

Как было сказано сегодня, 23 мая, на сайте www.msp.gov.ua, министр социальной политики Андрей Рева заявил в интервью одному из украинских каналов о недопущении роста инфляции после планируемого на октябрь повышения украинских пенсий в соответствии с пенсионной реформой.



Вот слова главы Министерства социальной политики: „Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счёт дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может“.



Для успешного проведения пенсионной реформы в качестве подготовки для её внедрения, ещё в прошлом году правительством были предприняты продуманные шаги, чтобы избежать повышения инфляции.



Как поясняет министр: „Именно поэтому сначала была ликвидирована привязка минимальной зарплаты к прожиточному минимуму, и уже после того поднят размер зарплат, что обеспечило необходимый ресурс для повышения социальных выплат и позволило прогнозировать перерасчёт пенсий“.



Кроме того, представителем правительства было акцентировано внимание на активную детенизацию экономики, благодаря росту размера минимальной заработной платы и изменениям в трудовом законодательстве.



Вот как он поясняет свои слова: „За 4 месяца с начала года заработная плата в Украине выросла на 37%, на 45% выросли доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц, а по состоянию на 1 мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7,9 миллиарда гривен, что позволяет ожидать поступления необходимой суммы для повышения пенсий. Это значит, что не нужно дотировать рост пенсий из бюджета - это будут собственные поступления Пенсионного фонда“.

Тем не менее, на данный момент повышать минимальную пенсию до 3-5 тысяч гривен, как ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, не никакой возможности.



На такие изменения ресурсов в стране нет, и они вызовут ещё больший дефицит Пенсионного фонда.



Стоит напомнить, что в рамках пенсионной реформы украинским правительством намечено в октябре 2017 года проведение повышения трудовых пенсий.



Согласно предварительным расчётам, пенсии у 5,6 миллионов украинских пенсионеров будут увеличены на сумму от 200 до 1000 гривен. Кроме того, будет отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.