vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1721 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • ВСУ имеют тактическое преимущество, но не наступают: в штабе АТО прокомментировали события под Дебальцево

Рубрика: Новости Донбасса
23-05-2017, 20:05
Просмотров: 2075
Комментариев: 0

ВСУ имеют тактическое преимущество, но не наступают: в штабе АТО прокомментировали события под Дебальцево

Как мы уже писали ранее, вчера волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге пехота ВСУ продвинулась вперед и закрепилась на новых позициях. Это произошло под Дебальцево.

Сегодня аналогичную информацию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. «Еще один клочок земли освобожден. В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр», - написал он в Facebook.

Однако Штаб АТО опровергает все заявления о продвижении ВСУ в сторону Дебальцево, передает Громадьске. По словам пресс-офицера Антона Мироновича, украинские военные имеют тактическое преимущество над противником, но в наступление не идут.

«Мы не продвигались и не делали никаких попыток прорыва, чтобы захватить новые позиции. Мы все делаем в рамках предыдущих договоренностей относительно мирной деэскалации этого конфликта», - пояснил офицер, и добавил, что Дебальцево по минским соглашениями должно было оставаться под контролем Украины.




Port
Loading...

Читайте также:

По окраинам Авдеевки нанесли удар из «Градов», есть раненые мирные жители

Повреждены и разрушены дома в старой части города


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»