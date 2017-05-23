ВСУ имеют тактическое преимущество, но не наступают: в штабе АТО прокомментировали события под Дебальцево

Как мы уже писали ранее, вчера волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге пехота ВСУ продвинулась вперед и закрепилась на новых позициях. Это произошло под Дебальцево.



Сегодня аналогичную информацию обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. «Еще один клочок земли освобожден. В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр», - написал он в Facebook.

Однако Штаб АТО опровергает все заявления о продвижении ВСУ в сторону Дебальцево, передает Громадьске. По словам пресс-офицера Антона Мироновича, украинские военные имеют тактическое преимущество над противником, но в наступление не идут.



«Мы не продвигались и не делали никаких попыток прорыва, чтобы захватить новые позиции. Мы все делаем в рамках предыдущих договоренностей относительно мирной деэскалации этого конфликта», - пояснил офицер, и добавил, что Дебальцево по минским соглашениями должно было оставаться под контролем Украины.