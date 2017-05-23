Переселенцы «штурмуют» управления Пенсионного фонда Мариуполя, чтобы восстановить замороженные пенсии

Уже больше месяца пенсионеры-переселенцы пытаются восстановить свои замороженные выплаты. Люди часами и днями простаивают огромные очереди в отделениях Пенсионного фонда.



По словам заместителя начальника центрального объединенного управления ПФ Мариуполя Светланы Пистелевой, приостановка выплаты пенсий связана с борьбой государства с так называемым пенсионным туризмом. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».



Кроме того, как отмечают правозащитники, пенсионеры-переселенцы должны были пройти ряд проверок: идентификацию в "Ощадбанке", проверку в УТСЗН по месту жительства. Однако проверки проводились с нарушениями. «Если человека не обнаружили на месте проживания, ему сразу приостанавливали выплаты», – говорят юристы.



Вторая причина блокировки выплат – наличие фамилии в неком списке СБУ.



Светлана Писталева отметила, если выплата пенсий приостановлена, то сначала необходимо обратиться в "Ощадбанк". Дело в том, что когда переселенцы получают электронные карточки (которые являются и пенсионным удостоверением), тогда банк меняет расчетные счета. Также человеку необходимо обратиться в Пенсионный фонд со справкой переселенца, паспортом и написать заявление на возобновление пенсии.