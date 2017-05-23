В Мариуполе стартовала основная сессия ВНО. Происшествий не зафиксировано

23 мая 2017 началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым предметом, который сдают абитуриенты, стал украинский язык и литература.



Как сообщает пресс-служба горсовета, в Мариуполе работа пунктов тестирования организована на базе 12 учебных заведений. Участие в ВНО приняли 1975 выпускников Мариуполя и 82 учащихся из неподконтрольных Украине территорий.



Правоохранители обеспечивают охрану общественной безопасности во время тестирования. Также при входе в аудитории они проверяют участников на наличие запрещенных на тестировании гаджетов (телефонов, наушников, смарт-часов и прочее). С собой абитуриент берет только две ручки, документы (сертификат, пропуск, документ, удостоверяющий личность) и по желанию – пол-литровую бутылку прозрачной воды без этикетки. Так что списать практически невозможно.



На данный момент происшествий во время тестирования в Мариуполе не зафиксировано.



Основная сессия ВНО продлится до 16 июня.