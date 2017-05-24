Сегодня десятки мариупольских улиц и учреждений останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 24 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр.Строителей 148-162
- бул.Шевченко 287-303
- ОШ №44
- Заозерная 90-226
- Петровского 42-48
- Урожайная
- пер.Урожайный
- Пузырева
- Депутатская
- пер.Депутатский
- ул.Надгорная
- пер.Надгорный
- Биолог.массив
- кн/ст 11
- С 8:00 до 17:00 без воды останутся:
- Латышева 2-45
- Цыбулько 11-43
- Лысенко 1-69
- Крайняя 1-37
- Взлетная 12-30
- кв.Азовье 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
- подкачка Кубанская
С 9:00 до 20:00 будут отключены:
- ЦТП 3, 5
- кот 777
- гор.бол. №5
- дс 71, 90, 61, 84, 98
- ОШ № 28
- РОВД
- МРЭО
- Полиция
- ПТУ №4
- Заправка
- школьное питание
- кафе «Семейное»
- ДК Металлургов
- пр.Металлургов 135-213, 156-160
- ул.Сеченова 76-98
- ул.Карпинского 37, 37а, 84
- ул.Нестерова 1-40
- Зеленая 1-21
- М.Мазая 1-70
- Желдормост 1-75
- ул.Шлаковая 1-58
- ул.Проектная 1-56
- Кирпич.массив 1-13
- ул.Лобачевского 1-46
- ул. Боткина 1-96
- ул.Фруктовая 1-57
- Новая жизнь 1-25
- ул.Дальневоссточная 1-44
- ул.Сормовская 2-16
- ул.Монтажная 1-14.
С 11:00 до 19:00 будет прекращена подача воды:
- Лунина 1-23
- Строителей 1-55
- Кронштадская 4-21
- Симферопольская 1-94
- Кавказская 1-85а
- туп.Кавказский 1-24
- Балтийская 1-42
- Черноморская 1-37
- Интернационалная 17-19-21
- Зинц.балка 14-34
- Днепропетровская 1-81
- Дунайская 1-52
- д/с № 54, 86, 63, 81
- ОШ № 54, 31, 26
- кот.269кв.
- Цтп 52
- Прокуратура
- детс.поликлиника
- РОВД
- полик. Водников
- типография
- панс. Ветеранов.