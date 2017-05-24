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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 08:05
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Сегодня десятки мариупольских улиц и учреждений останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 24 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр.Строителей 148-162
  • бул.Шевченко 287-303
  • ОШ №44
  • Заозерная 90-226
  • Петровского 42-48
  • Урожайная
  • пер.Урожайный
  • Пузырева
  • Депутатская
  • пер.Депутатский
  • ул.Надгорная
  • пер.Надгорный
  • Биолог.массив
  • кн/ст 11
  • С 8:00 до 17:00 без воды останутся:
  • Латышева 2-45
  • Цыбулько 11-43
  • Лысенко 1-69
  • Крайняя 1-37
  • Взлетная 12-30
  • кв.Азовье 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
  • подкачка Кубанская

С 9:00 до 20:00 будут отключены:

  • ЦТП 3, 5
  • кот 777
  • гор.бол. №5
  • дс 71, 90, 61, 84, 98
  • ОШ № 28
  • РОВД
  • МРЭО
  • Полиция
  • ПТУ №4
  • Заправка
  • школьное питание
  • кафе «Семейное»
  • ДК Металлургов
  • пр.Металлургов 135-213, 156-160
  • ул.Сеченова 76-98
  • ул.Карпинского 37, 37а, 84
  • ул.Нестерова 1-40
  • Зеленая 1-21
  • М.Мазая 1-70
  • Желдормост 1-75
  • ул.Шлаковая 1-58
  • ул.Проектная 1-56
  • Кирпич.массив 1-13
  • ул.Лобачевского 1-46
  • ул. Боткина 1-96
  • ул.Фруктовая 1-57
  • Новая жизнь 1-25
  • ул.Дальневоссточная 1-44
  • ул.Сормовская 2-16
  • ул.Монтажная 1-14.

С 11:00 до 19:00 будет прекращена подача воды:

  • Лунина 1-23
  • Строителей 1-55
  • Кронштадская 4-21
  • Симферопольская 1-94
  • Кавказская 1-85а
  • туп.Кавказский 1-24
  • Балтийская 1-42
  • Черноморская 1-37
  • Интернационалная 17-19-21
  • Зинц.балка 14-34
  • Днепропетровская 1-81
  • Дунайская 1-52
  • д/с № 54, 86, 63, 81
  • ОШ № 54, 31, 26
  • кот.269кв.
  • Цтп 52
  • Прокуратура
  • детс.поликлиника
  • РОВД
  • полик. Водников
  • типография
  • панс. Ветеранов.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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