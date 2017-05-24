Сегодня десятки мариупольских улиц и учреждений останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 24 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

пр.Строителей 148-162

бул.Шевченко 287-303

ОШ №44

Заозерная 90-226

Петровского 42-48

Урожайная

пер.Урожайный

Пузырева

Депутатская

пер.Депутатский

ул.Надгорная

пер.Надгорный

Биолог.массив

кн/ст 11

С 8:00 до 17:00 без воды останутся:

без воды останутся: Латышева 2-45

Цыбулько 11-43

Лысенко 1-69

Крайняя 1-37

Взлетная 12-30

кв.Азовье 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10

подкачка Кубанская

С 9:00 до 20:00 будут отключены:

ЦТП 3, 5

кот 777

гор.бол. №5

дс 71, 90, 61, 84, 98

ОШ № 28

РОВД

МРЭО

Полиция

ПТУ №4

Заправка

школьное питание

кафе «Семейное»

ДК Металлургов

пр.Металлургов 135-213, 156-160

ул.Сеченова 76-98

ул.Карпинского 37, 37а, 84

ул.Нестерова 1-40

Зеленая 1-21

М.Мазая 1-70

Желдормост 1-75

ул.Шлаковая 1-58

ул.Проектная 1-56

Кирпич.массив 1-13

ул.Лобачевского 1-46

ул. Боткина 1-96

ул.Фруктовая 1-57

Новая жизнь 1-25

ул.Дальневоссточная 1-44

ул.Сормовская 2-16

ул.Монтажная 1-14.

С 11:00 до 19:00 будет прекращена подача воды: