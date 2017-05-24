В Авдеевке в результате обстрелов почти разрушен целый квартал

Как сообщалось ранее, вчера, 23 мая, старая часть Авдеевки попала под обстрел. Вечером здесь спокойнее не стало – по жилым кварталам города били из реактивных систем залпового огня.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, в результате почти полностью разрушен целый квартал. Повреждено более 10 домов по улицам Лермонтова, Колосова, Леваневского, Шевченко. В зданиях пробиты крыши, в окнах выбиты стекла, разрушены усадебные постройки.

«Указанное жестокое преступление, нарушение всех законов гуманизма и правил ведения войны незаконными вооруженными формированиями ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежеланию соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей», - подчеркнули в штабе.