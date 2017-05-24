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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 08:32
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Мариупольским детям и подросткам раздают книгу от UNICEF Ukraine

«Мариупольский союз молодежи» в молодежных центрах города раздает детям и подросткам книгу «Крохотные истории» от UNICEF Ukraine. Это сборник коротких рассказов украинцев о сложных обстоятельствах, с которыми они столкнулись в детстве.

«Наш партнер Мариупольский Союз Молодежи продолжает раздавать книгу детям и подросткам в молодежных центрах в Мариуполе. Приходите за сборником, ведь слова поддержки, которые можно в ней найти, вдохновляют и дарят уверенность в том, что все будет хорошо», - рассказали в UNICEF Ukraine.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»