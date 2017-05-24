Украина намерена до 2035 года полностью отказаться от антрацитового угля

Управляющий комитет Министерства энергетики и угольной промышленности под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона одобрил проект энергетической стратегии до 2035 года.
Как сообщает заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, документ определяет цели, задачи и механизмы по выводу энергетического комплекса «на принципиально новый и качественный уровень развития».
Проект энергетической стратегии предусматривает полный отказ Украины от антрацитового угля до 2035 года.
При этом в случае завоза угля с неподконтрольных территорий Донбасса он будет полностью конфискован.