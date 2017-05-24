vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2322 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
24-05-2017, 08:46
Просмотров: 342
Комментариев: 0

Украина намерена до 2035 года полностью отказаться от антрацитового угля

Управляющий комитет Министерства энергетики и угольной промышленности под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона одобрил проект энергетической стратегии до 2035 года.

Как сообщает заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, документ определяет цели, задачи и механизмы по выводу энергетического комплекса «на принципиально новый и качественный уровень развития».

Проект энергетической стратегии предусматривает полный отказ Украины от антрацитового угля до 2035 года.

При этом в случае завоза угля с неподконтрольных территорий Донбасса он будет полностью конфискован.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Украине прекратит существование Госсанэпидслужба

На сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»