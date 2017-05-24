Суд признал национализацию «ПриватБанка» частично незаконной

Окружной Административный суд Киева рассмотрел дело о национализации «ПриватБанка» и признал ее частично незаконной. Иски подали 6 физических лиц (совладельцы медиа-группы "1+1", которая принадлежит Игорю Коломойскому и Игорю Суркису) к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов, а также лицам, уполномоченным осуществлять временную администрацию в банке в конце декабря 2016 года.

Истцы просили отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами; признать недействительным договор о купле-продаже акций "ПриватБанка" от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов; вернуть списанные в ходе национализации депозиты в сумме более 1 млрд грн и потерянные ими проценты.

В результате суд полностью удовлетворил эти требования.

В свою очередь, в НБУ возмущены этим решением и заявляют: «Национальный банк отмечает, что все решения по ПриватБанку были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Национальный банк будет обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in».