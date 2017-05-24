vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1679 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
24-05-2017, 09:40
Просмотров: 1651
Комментариев: 0

В Авдеевке к концу июня восстановят все поврежденные обстрелами дома – Жебривский

К концу июня в Авдеевке намерены восстановить все поврежденные обстрелами дома местных жителей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«В Авдеевке ремонтники уже вставили все окна в доме на ул. Сапронова, где 13 мая от обстрелов боевиков погибли четыре человека. Осталось еще перекрыть крышу этого дома. Вчера также вставили балконное окно и двери в квартире по ул. Воробьева, где теперь вместе с бабушкой будет жить 4-летняя дочь погибших. На прошлой неделе два окна в этой квартире заменили представители Нацполиции», - написал Жебривский.

Работы координирует совместная рабочая группа ВГА и ГосЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

По окраинам Авдеевки нанесли удар из «Градов», есть раненые мирные жители

Повреждены и разрушены дома в старой части города


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»