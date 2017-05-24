В Авдеевке к концу июня восстановят все поврежденные обстрелами дома – Жебривский

К концу июня в Авдеевке намерены восстановить все поврежденные обстрелами дома местных жителей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«В Авдеевке ремонтники уже вставили все окна в доме на ул. Сапронова, где 13 мая от обстрелов боевиков погибли четыре человека. Осталось еще перекрыть крышу этого дома. Вчера также вставили балконное окно и двери в квартире по ул. Воробьева, где теперь вместе с бабушкой будет жить 4-летняя дочь погибших. На прошлой неделе два окна в этой квартире заменили представители Нацполиции», - написал Жебривский.

Работы координирует совместная рабочая группа ВГА и ГосЧС.