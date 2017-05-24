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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 10:27
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На блокпостах Мариуполя в часы пик увеличат количество сотрудников

В последнее время на блокпостах в Мариуполе наблюдаются большие очереди. Жители пригородных населенных пунктов опаздывают на работу и вынуждены по полчаса ожидать проверки своего транспорта.

В связи с этим начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин дал указание руководителю полиции Мариуполя Николаю Побойному увеличить количество сотрудников. Дополнительные силы будут задействованы в час пик, в утреннее и вечернее время, когда люди едут и возвращают с работы, а также в праздничные дни, сообщает пресс-служба областного главка.

«При этом проверка отдельного человека не должна занимать более минуты. А в приоритете - уважительное отношение к людям. Генерал призвал сотрудников отдельно обращать внимание на пожилых людей, беременных женщин, людей, пересекающих блокпост с маленькими детьми, чтобы не создавать им лишних неудобств», - подчеркнул Вячеслав Аброськин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»