На блокпостах Мариуполя в часы пик увеличат количество сотрудников

В последнее время на блокпостах в Мариуполе наблюдаются большие очереди. Жители пригородных населенных пунктов опаздывают на работу и вынуждены по полчаса ожидать проверки своего транспорта.

В связи с этим начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин дал указание руководителю полиции Мариуполя Николаю Побойному увеличить количество сотрудников. Дополнительные силы будут задействованы в час пик, в утреннее и вечернее время, когда люди едут и возвращают с работы, а также в праздничные дни, сообщает пресс-служба областного главка.

«При этом проверка отдельного человека не должна занимать более минуты. А в приоритете - уважительное отношение к людям. Генерал призвал сотрудников отдельно обращать внимание на пожилых людей, беременных женщин, людей, пересекающих блокпост с маленькими детьми, чтобы не создавать им лишних неудобств», - подчеркнул Вячеслав Аброськин.