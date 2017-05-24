Будущее Мариуполя зависит от его жителей: Бойченко призвал мариупольцев поддержать петицию к президенту

В ходе сегодняшней сессии городского совета городской голова Вадим Бойченко вновь поднял тему улучшения транспортного сообщения с Мариуполем. В частности, это запуск скоростных поездов в другие города, ремонт трасс Мариуполь-Запорожье и Мариуполь-Краматорск, возобновление работы аэропорта и увеличение пропускной способности участков Камыш-Заря-Волноваха.

Напомним, мариупольская молодежь оформила соответствующую электронную петицию к президенту, однако она не нашла поддержки среди местных жителей. Город-полумиллионник должен собрать 25 тысяч голосов, но пока подписались более 3300 человек. На голосование осталось 39 дней.

Вадим Бойченко отметил, что он пытается решить эту проблему в Киеве, но лишь его усилий мало. Он призвал и местных жителей, и депутатов оставить свой голос и поддержать петицию.