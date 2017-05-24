В Верховной Раде минутой молчания почтили память погибших под Волновахой в 2014 году

Сегодня, 24 мая, в Киеве проходит очередное заседание Верховной Рады. Собравшиеся в зале минутой молчания почтили память погибших в бою под Волновахой и под Карловкой 22-23 мая 2014 года.

С данной инициативой к нардепам обратился представитель "Народного фронта" Юрий Береза.

«Хочу напомнить 2 события трехлетней давности. 22-23 мая 2014 года мы понесли самые крупные потери, бой под Волновахой, когда 51-я была расстреляна так называемым "Бесом", и 23-е, когда батальон "Донбасс" был расстрелян под Карловкой. Я хочу, чтобы мы сейчас все встали и минутой молчания помянули тех героев, которые первыми отдали жизнь за Украину», - подчеркнул он.

Напомним, в бою под Волновахой погибли 18 человек, 32 – были ранены, под Карловкой погибли 5 бойцов батальона «Донбасс».