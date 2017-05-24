Полицию Донецкой области ранним утром подняли по тревоге

Сегодня в 6 часов утра правоохранителей по всей Донецкой области подняли по тревоге. Учения прошли, чтобы проверить готовность личного состава к несению службы в летний период, в том числе - в полевых условиях. Кроме того, на сборах не было начальников подразделений, чтобы проверить, насколько готовы действовать руководители среднего звена.

Руководители территориальных подразделений полиции проверили наличие у сотрудников летней формы и необходимой экипировки, в том числе - медицинских аптечек, которые были приобретены для полиции зоны антитеррористической операции министерством внутренних дел, и транспорта, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

«Мы находимся на войне, и в любой момент должны быть готовы к действиям в любой экстренной ситуации, вовремя прибывать и быть готовыми оказать людям помощь», - подчеркнул заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

После строевого смотра инструкторы провели с личным составом занятия по использованию современных средств связи.