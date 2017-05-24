Самая масштабная операция в истории Украины: силовики проводят более 400 обысков налоговиков в 15 областях

Сегодня правоохранители Украины проводят масштабные обыски сразу в 15 областях страны. Проходят они у действующих и бывших работников налоговых органов.

Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, обыски проходят по делу о налоговых площадках, связанных с экс-министром налогов и сборов Александром Клименко. Уже задержано 23 представителя налоговых администраций в областях.

«На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска на территории 15 областей государства, - отметил Матиос. - Происходит одномоментное задержание ряда человек, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения – ареста».

Глава МВД Арсен Аваков добавил, что ущерб государству оценивается в 96 миллиардов гривен. По его словам, это самая масштабная одновременная операция правоохранителей в истории Украины.

Пресс-служба МВД ведет прямую трансляцию из аэропорта, куда везут задержанных.