У мошенников сезон активизации…

Сайт «Сегодня» провёл собственное расследование и попытался помочь украинским гражданам сохранить свои средства и разобраться в механизме выманивания мошенниками денег у доверчивого населения.

В прошедшем 2016 году с банковских карт украинцев было снято при помощи мошеннических операций порядка 340 миллионов гривен, обманным путём выманивая банковские реквизиты. По оценке Украинской межбанковской ассоциации «ЕМА», этот показатель в 2015 году был в четыре раза ниже…

Вот что говорит председатель правления Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) Сергей Черненко: «Согласно опросу, 77% украинцев знают, что нельзя разглашать секретные данные своей карты, но большинство людей при разговоре с мошенником передают эту информацию и теряют деньги».

В интернете в геометрической прогрессии размножаются мошеннические сайты (с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году), страницы которых они используют для получения личной информации о клиентах и данных их банковских карт. Но зачастую, по утверждению Нацбанка, граждане сами выдают свои персональные данные мошенникам.

В НБУ по этому поводу поясняют: «В последнее время все чаще киберпреступники звонят пользователям платёжных карточек, называясь представителями Национального банка Украины и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платёжных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное».

Мошенниками чаще всего используется пять распространённых методов мошенничества с банковскими картами: скимминг, фишинг, вредоносные программы, вишинг и накладки в банкоматах для налички. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют гражданам по телефону никогда не обсуждать ни с кем, даже в случае если абонент назвал себя сотрудником банка, любые данные своей банковской карты, и уж тем более - её цифры.

Настоящий работник банка никогда не спрашивает ваш пин-код либо CVV код. Кроме того, не рекомендуется совершать с картой любые действия по телефону.

В случаях, если вас запугивают заблокированием карты или снятием части средств, самостоятельно перезванивайте в банк, номер которого указан и на карте, и на сайте банка.

Вот совет от Сергея Черненко: «Если кто-то по телефону просит у вас данные о карте, сразу прекращайте разговор. Если вам прислали СМС – о том, что ваша карта заблокирована или вы сделали платёж, о котором вы не знаете – не отвечайте. Если вы хотите все проверить – нужно звонить только на официальный телефон центра обслуживания клиентов банка, который указан на вашей платёжной карте или на сайте банка в интернете».

Кроме того, чтобы не „подхватить“ вредоносный вирус, способный снять с вас всю наличность, не переходите по ссылкам на неизвестные сайты и не открывайте письма от неизвестных отправителей. Подобные вирусы от вредоносных сайтов загружаются автоматически сразу же после их открытия, в результате с вашего аккаунта будут разосланы письма со ссылками на вирус.

Гражданам, которые всё-таки попались на „удочку“ мошенников, рекомендуется зарегистрировать своё обращение на сайте киберполиции cybercrime.gov.ua и разместить информацию на сайте «ЕМА».