В Мариуполе закупят 14 современных автобусов и капитально отремонтируют дороги

В ходе сегодняшней сессии городского совета Мариуполя были внесены изменения в Программу социально-экономического развития на 2017 год. Нововведения предусматривают покупку 14 новых современных автобусов с низким полом, кондиционерами и видеокамерами, сообщает пресс-служба горсовета.

Новые автобусы будут курсировать в Приморском районе, чтобы снизить нагрузку на 12-й маршрут, который обслуживает жителей микрорайона «Черемушки».

Кроме того, 95 миллионов гривен выделят на капитальный ремонт дорог по улицам Пашковского, Лавицкого, Торговой и Митрополитской. Кроме того, отремонтируют 2-километровый участок проспекта Строителей и дорожное покрытие в районе 7-го проезда по проспекту Металлургов (здесь также обустроят сливную канализацию).

«Подготовлена проектно-сметная документация, пройдена экспертиза и сформировано техническое задание. Приняв решение, мы заходим в ProZorro, выбираем наиболее качественного подрядчика и приступаем к работам», - сообщил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.