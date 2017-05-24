«Интер» против украиноязычных квот на телевидении

«Интер Медиа Груп», в которую входит телеканал «Интер», обнародовала заявление с критикой закона об украиноязычных квотах на телевидении, принятого вчера. Телевизионщики уверяют, что нововведения нарушают права украинцев, вносят раскол в общество и нагнетают обстановку в стране.

В заявлении говорится: «Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред».

Кроме того, квоты приведут к ухудшению качества контента, ведь сейчас качественных программ на украинском языке недостаточно, а сделать качественный дубляж в таких объемах невозможно. «Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник», - отмечают в «Интер Медиа Груп».

В «Интере» приводят в пример радиостанции, которые из-за квот потеряли качество контента: «Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, – сколько в эфире появилось низкопробного продукта».