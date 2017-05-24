В Марьинке днем обстреляли госпиталь, школу-интернат, КПВВ и жилые дома

Сегодня днем жилые кварталы Марьинки вновь попали под обстрел. По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, на линии огня оказались жилые дома, местный госпиталь, школа-интернат и контрольный пункт пропуска.

К слову, буквально за несколько минут до обстрела закончился выпускной в 4-х классах. Всех детей эвакуировали в убежище.

«Учителя быстро завели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, деток развезли на автобусах по домам. По предварительной информации есть одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева», - пишет в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На данный момент обстрел прекратился.