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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
24-05-2017, 15:04
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В Марьинке днем обстреляли госпиталь, школу-интернат, КПВВ и жилые дома

Сегодня днем жилые кварталы Марьинки вновь попали под обстрел. По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, на линии огня оказались жилые дома, местный госпиталь, школа-интернат и контрольный пункт пропуска.

К слову, буквально за несколько минут до обстрела закончился выпускной в 4-х классах. Всех детей эвакуировали в убежище.

«Учителя быстро завели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, деток развезли на автобусах по домам. По предварительной информации есть одно попадание в частный дом по ул. Прокофьева», - пишет в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На данный момент обстрел прекратился.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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