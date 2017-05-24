Мариупольцы против единственного на Правом берегу почтового отделения

В ходе сегодняшней сессии Мариупольского горсовета к мэру за поддержкой обратилась Светлана Сытник, которая выступила от имени жителей Правого берега. «Мариупольские новости» уже ранее сообщали о том, что здесь планируют закрыть единственное почтовое отделение на улице Правобережной.

Мариупольцы против закрытия, ведь на Правом берегу много пенсионеров и инвалидов, которым будет очень трудно добираться в другой район в другое отделение связи, сообщает пресс-служба горсовета.

«Защищая интересы жителей, я обращалась к руководству Донецкой редакции «Укрпочты» с просьбой дать разъяснения по поводу решения закрытия почты. На что получила ответ, что это отделение связи нерентабельно, и оно подлежит закрытию», - отметила Светлана Сытник.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко дал поручение препятствовать закрытию отделения.