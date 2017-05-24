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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 15:57
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В этом году 940 малообеспеченным семьям Мариуполя бесплатно установят газовые счетчики

В текущем году городские власти бесплатно установят газовые счетчики 940-ка малообеспеченным семьям вместо запланированных 458-ми. Соответствующие изменения сегодня были внесены в программу по установлению счетчиков.

Начальник гуманитарного отдела Наталья Танаджи отметила, что сначала программа была нацелена на одиноких людей из категории малообеспеченных. Но специалисты получили большое количество обращений, и бесплатные счетчики решили устанавливать независимо от того, одинок человек или нет, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас в Мариуполе около 5 тысяч абонентов без счетчиков. В прошлом году установили 60 приборов, в текущем – уже 73.

На установку счетчиков выделили 2 миллиона 820 тысяч гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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