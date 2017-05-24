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Рубрика: Новости Донбасса
24-05-2017, 16:35
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КПВВ «Марьинка» возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» возобновил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба на своем сайте.

Напомним, пропуск людей и транспорта был временно прекращен из-за обстрела.

В результате никто не пострадал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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