КПВВ «Марьинка» возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» возобновил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба на своем сайте.
Напомним, пропуск людей и транспорта был временно прекращен из-за обстрела.
В результате никто не пострадал.
Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» возобновил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба на своем сайте.
Напомним, пропуск людей и транспорта был временно прекращен из-за обстрела.
В результате никто не пострадал.
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