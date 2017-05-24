В Мариуполе хотят увеличить количество общественного транспорта, курсирующего на городские пляжи

В Мариуполе уже открылся пляжный сезон, но многие жители не могут добраться до побережья из-за проблем с общественным транспортом, сообщает пресс-служба горсовета.

На сегодняшней сессии городского совета депутат Александр Кузнецов попросил мэра открыть маршрут, связывающий Восточный микрорайон с левобережным пляжем. «Людям, которые проживают на ЖМР «Восточный» на проспекте Свободы, легче с пересадкой добраться до пляжа в Приморском районе, пересекая весь город, чем попасть на левобережный пляж. Они очень просят рассмотреть возможность на летнее время открыть автобусный маршрут, соединяющий микрорайон Восточный и левобережный пляж», - сказал депутат.

А депутат Анна Зайцева также попросила рассмотреть возможность открыть дополнительный маршрут сообщением «Черемушки – пляж Песчаный».