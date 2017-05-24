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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 18:40
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Меткомбинат им. Ильича выделяет мариупольцам материальную помощь по состоянию здоровья

Сегодня гендиректор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко провел личный прием сотрудников и ветеранов предприятия. За помощью к нему обратилось более 20 человек.

Например, Дмитрий Титаренко – бывший борец, мастер спорта, который более 10 лет назад получил травму. Сейчас ему нужна операция по замене тазобедренного сустава, иначе – ампутация ноги. Но операция дорогостоящая – на новый протез необходимо 150 тысяч гривен.

А у Юлии Горбули мать болеет раком поджелудочной железы. Семья стойко перенесла операцию в Харькове, которая обошлась в 60 тысяч гривен, химиотерапию, далее – еще одну операцию в Киеве. Сейчас нужна дорогостоящая реабилитация, а у родственников уже не осталось денег на лекарства.

Всем обратившимся Юрий Зинченко выделил по 10 тысяч гривен.

Следующий прием гендиректора пройдет уже в следующем месяце.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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