В Мариуполе открылась еврошкола EU Study Days in Ukraine

Сегодня, 24 мая, в Мариуполе начала работу школа представительства ЕС в Украине EU Study Days in Ukraine. В мероприятии принимают участие 37 лучших студентов из Мариуполя, Киева, Одессы, Харькова, Житомира, Днепра, Славянска и других регионов Украины, а также специалисты из Евросоюза и лекторы из МГУ и ПГТУ.

Данные лекции будут проходить на протяжении четырех дней и дадут студентам возможность ознакомиться с ЕС, основными реформами и отношениях с Украиной. Кроме того, организаторы надеются, что участники наладят связь и будут в дальнейшем обмениваться между собой знаниями и опытом, сообщает пресс-служба горсовета.

В эти дни студентам прочитают лекции по международным отношениям, праву, политологии, экономике, бизнесу, социологии, журналистике, истории и философии.