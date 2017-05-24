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Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 19:34
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В Мариуполе приняли Кодекс этики депутатов

В ходе сегодняшней сессии Мариупольского городского совета был принят Кодекс этики депутатов. Он призван предупреждать конфликтные ситуации, исключить злоупотребление депутатскими полномочиями и обеспечить эффективную и корректную работу депутатского корпуса, сообщает пресс-служба горсовета.

«Некоторые депутаты не всегда ведут себя должным образом. И этот кодекс станет действенным инструментом поддержки депутатской этики. Многие города Украины уже идут по этому пути, даже в кулуарах Верховной Рады Украины ведут разговоры о необходимости введения такого механизма. Я думаю, это позволит нам привести в соответствие некоторые рабочие моменты, скорректировать отношение к депутатской деятельности», - пояснила председатель комиссии по вопросам гласности, законности, депутатской деятельности, развития местного самоуправления и евроинтеграции Оксана Гринько.

К слову, кодекс разрабатывается и для сотрудников горсовета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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