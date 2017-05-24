Большой обмен пленными: стороны так и не пришли к единому решению в Минске

Сегодня, 24 мая, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Один из главных вопросов – большой обмен пленными.

Так, украинская сторона неоднократно заявляла о готовности к обмену всех заключенных, которые подпадают под процедуру помилования. «Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых лиц и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение. Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона – опять тянет кота за хвост», - сообщила в соцсетях Уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, участница гуманитарной подгруппы в рамках Минского процесса Ирина Геращенко.

В свою очередь, в ДНР обвиняют в затягивании процесса украинскую сторону. «Все действия переговорщиков сегодня - это подготовка к большому обмену, но не реализация пунктов 5 и 6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Для недопущения преследования лиц, связанных с конфликтом на Донбассе, в дальнейшем без принятия Закона об амнистии не обойтись», - отметила пресс-секретарь представителя ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.