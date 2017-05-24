vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1621 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
24-05-2017, 20:59
Просмотров: 365
Комментариев: 0

Мариупольская «Театромания» закрывает сезон двумя постановками

Мариупольский Народный театр «Театромания» закрывает сезон. И в завершение жители и гости города смогут увидеть в ДК «Молодежный» две постановки - классический спектакль по пьесе и экспериментальный театральный жанр.

3 июня в 17:00 «театроманы» покажут «Отель двух миров» по одноименной пьесе французского драматурга Эрика Шмитта. Премьера состоялась 7 апреля этого года.

9 июня в 18:00 режиссеры Антон Тельбизов и Ольга Самойлова покажут свое авторское творение «#соТворение». Первый показ прошел совсем недавно – 20 мая.

Этими двумя спектаклями «театроманы» закроют сезон, чтобы готовиться к грядущим фестивалям и конкурсам, а также начать работу над новыми премьерами, которые планируются на осень.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

#соТворение: мариупольцам покажут экспериментальную постановку

Зрителю придется включить все свое воображение и образное мышление

Два китайских художника и четыре украинских открыли совместную выставку в Мариуполе

Творческий десант из Харькова порадовал мариупольцев высоким уровнем живописи


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»